Zehn Feuerwehrwagen waren im Einsatz wegen eines Gaslecks durch Baggerarbeiten an der Elisabeth-Siegel-Schule am Kalkhügel. Foto: Anke Herbers-Gehrs

Osnabrück. Bei Sanierungsarbeiten an der Elisabeth-Siegel-Schule am Kalkhügel in Osnabrück ist am Dienstag gegen Mittag eine Gasleitung an der Nordseite des Gebäudes verletzt worden. Die Grundschule musste vorsorglich evakuiert werden. Schulleiter Till Schlaack behielt die Ruhe, und auch die über 200 Kinder versammelten sich vorbildlich vor dem Hauptausgang der Schule.