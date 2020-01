Osnabrück. Zum Angeben eignete sich Osnabrück früher ganz gut. Möser, Nussbaum und Remarque hatten wir Kinder zwar noch nicht so auf dem Schirm. Aber der Piesberg als Europas größter Steinbruch, das war doch was. Oder noch besser: Unser zweistöckiger Hauptbahnhof, der größte Turmbahnhof Deutschlands. Der machte bei den weniger glücklichen Kindern aus anderen Städten schwer Eindruck.

