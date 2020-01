Osnabrück. Hat ein heute 26-Jähriger am Ossensamstag zwei Verwaltungsbeamte vorsätzlich angefahren? Diese Frage musste nun das Amtsgericht Osnabrück klären. Es stufte das Vergehen letztlich als Nötigung ein und verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe und einem Fahrverbot.

