Osnabrück. Von allen über die Club Karte des Osnabrücker Modehaus Lengermann & Trieschmann (L&T) gebuchten Einkäufen spendet das Unternehmen pro volle 100 Euro Einkaufswert jeweils einen Euro für gemeinnützige Projekte. Im November ging der Spendenbeitrag an die Bürgerstiftung mit ihrem Projekt Kinderwünsche. Insgesamt kamen 10.945 Euro zusammen.

