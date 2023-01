Vor der Zwangsversteigerung im Januar 1983 machte die Ludwigshalle Hehmann im Schinkel mit dem Saaleingang (links) und dem Gaststätteneingang (rechts) einen verlassenen Eindruck. Archivfoto: Klaus Lindemann up-down up-down Ende einer Traditionsgaststätte Vor 40 Jahren wird in Osnabrück die Ludwigshalle versteigert - und bald darauf abgerissen Von Joachim Dierks | 22.01.2023, 13:07 Uhr

Am 24. Januar 1983 beendete die Zwangsversteigerung des gesamten Anwesens die über viele Jahrzehnte erfolgreiche Gastronomie der Ludwigshalle Hehmann an der Belmer Straße/Ecke Strothmannsweg in Osnabrück. Der Betrieb des bis zu 600 Gäste fassenden Saals im Stadtteil Schinkel hatte sich gegen die Konkurrenz der neuen Stadthalle nicht mehr wirtschaftlich führen lassen.