Shabnam Parvaresh studiert am Institut für Musik in Osnabrück. Foto: Shabnam Parvaresh

Osnabrück. Shabnam Parvaresh Weg zur Musikerin war nicht leicht. In ihrem Heimatland dürfen Frauen nicht solo singen, Auftritte in der Öffentlichkeit rar. Am Sonntag erhält die Klarinettisten den Zonta-Musikpreis in Osnabrück.