Osnabrück. Giuseppe Verdi hat berühmte Opern geschrieben wie „Nabucco“, „La Traviata“, „Rigoletto“, „Il Trovatore“ oder „Aida“. Die Hits aus diesen Klassikern singt ein von dem Tenor Cristian Lanza angeführtes Star-Aufgebot am Sonntag, 2. Februar, in der Osnabrück-Halle. Wir verlosen Tickets für die „Große Verdi-Nacht“.

