Osnabrück. Aufgrund der Spielplatzumgestaltung im Bereich Kamp/Adolf-Reichwein-Platz werden in der kommenden Woche Busse in der Osnabrücker Innenstadt umgeleitet.

Der Hintergrund: Der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) krempelt aktuell den als "Koggestrand" bekannten Spielplatz mitsamt der ihn umgebenden Flächen um. Der anliegende Fahrbahnbereich wird dafür ab Montag, 27. Januar 2020, in Richtung Neumarkt gesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke sollen die Arbeiten eine Woche in Anspruch nehmen und am Freitag, 31. Januar, abgeschlossen sein.

Während der Arbeiten sind Kamp und Adolf-Reichwein-Platz für den Verkehr in Richtung Neumarkt gesperrt. Die Buslinien 11, 12, 13, E38, 31, 32, 33 und S10 werden zum Neumarkt umgeleitet über Natruper-Tor-Wall, Heger-Tor-Wall und Neuer Graben. Die Buslinien M1, 81, 82, 581, 582-585 und 610 fahren während der Arbeiten über Hasestraße, Dielingerstraße, Heger-Tor-Wall und Neuer Graben in Richtung Neumarkt. Die Haltestellen Heger Tor, Nikolaizentrum und Kamp-Promenade entfallen. Stattdessen wird auf der Umleitung die Haltestelle Universität/Osnabrück mit angefahren.



Vom Neumarkt kommend ist keine Umleitung notwendig; die Busse fahren wie gewohnt.