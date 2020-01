Osnabrück. Osnabrück bekommt ein neues Busliniennetz. Am 5. Februar tritt der neue Fahrplan mit einem "komplett neuen und verbesserten Angebot" in Kraft.

„Wir haben nicht nur an ein paar Stellschrauben gedreht, sondern das komplette Liniennetz umgekrempelt, aufgeräumt und besser gemacht“, wird Stephan Rolfes, Vorsitzender der VOS-Gesellschafterversammlung, in einer Pressemitteilung der Stadtwerke zitiert. Zwar habe es 2007 noch eine Liniennetzanpassung gegeben, aber die letzte größere Reform habe es 1998 gegeben. „Nach mehr als zwanzig Jahren wurde es Zeit, das Nahverkehrsangebot zu optimieren.“ Schließlich habe sich Osnabrück durch neue Wohn- und Baugebiete, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten oder auch im Bereich der Hochschulen stetig weiterentwickelt. „Mit dem verbesserten Angebot werden wir dem Bedarf gerecht“, so Rolfes.

Neue Ringlinie als "Herzstück"

Das neue Busnetz ist nach Angaben der Stadtwerke im Kern mehrstufig aufgebaut: fünf sukzessive elektrisch betriebene MetroBus-Linien (M1-M5) als Hauptachsen im ausgeweiteten 10-Minuten-Takt sowie neun Stadtbuslinien (11-19) im 20-Minuten-Grundtakt. Durch Streckenüberlagerungen einzelner Linien verdichtet sich das Angebot teilweise auf einen 10-Minuten-Takt.

„Herzstück ist sicherlich die neue Ringlinie als direkte Verbindung von Stadtteil zu Stadtteil“, wird Werner Linnenbrink, Leiter Mobilitätsangebot bei den Stadtwerken, in der Mitteilung zitiert. Je nach Richtung ist die Ringlinie als Linie 10 bzw. Linie 20 unterwegs.

Personalnot verzögerte neues Netz

Im neuen Liniennetz erhöht sich das Leistungsangebot laut der Pressemitteilung in Summe um mehr als zehn Prozent. „Mehr Leistung bedeutet natürlich auch mehr betrieblichen Aufwand – sowohl finanziell als auch personell“, sagt André Kränzke, Leiter Verkehrsbetrieb bei den Stadtwerken. 41 neue Fahrer konnten die Stadtwerke gewinnen, einige der neuen Kollegen befinden sich aber derzeit noch in der siebenmonatigen Ausbildung.

„Es war und ist noch immer ein gewaltiger Kraftakt – aber zum Linienstart haben wir das benötigte Personal an Bord, solange uns die Grippewelle verschont“, so Kränzke. Ursprünglich sollte das neue Liniennetz im Oktober vergangenen Jahres in Betrieb genommen werden. Insbesondere wegen der Personalnot wurde der Termin jedoch verschoben.

Änderungen im Schülerverkehr

Neue Liniennummern, neue Linienführungen, neue oder provisorische Haltestellen sowie neue Zeiten und Takte – das wird vermutlich am Anfang zu Irritationen und auch Fehlern führen. „Das ist menschlich – wir werden von unserer Seite aber mit Hochdruck daran arbeiten, Stück für Stück besser zu werden.“ Die Stadtwerke bittet um Verständnis, wenn zu Beginn noch nicht alles "rund" läuft. „Wir müssen uns alle an das neue Liniennetz gewöhnen – die Fahrgäste wie auch unsere Fahrer und unser gesamter Verkehrsbetrieb“, betont Rolfes.



Auch im Schülerverkehr wird es Änderungen geben. Das neue Liniennetz und die neue Ringlinie würden Teile des bisherigen ergänzenden Schülerverkehrs überflüssig machen, sodass diese entfallen. Die Stadtwerke richten hierfür ab dem 27. Januar eine gesonderte Schülerverkehrs-Hotline unter der Rufnummer 0541/2002-2027 ein, die wochentags von 7 Uhr bis 17 Uhr besetzt ist.



Weitere Informationen und Detailpläne zum neuen Busnetz finden Sie auf vos.info. Das Fahrplanbuch 1 (Osnabrück/Belm) sowie Liniennetzpläne nach Linie und nach Stadtteil sind ab dem 30. Januar im Mobilitätszentrum am Neumarkt sowie im Servicezentrum am Nikolaiort erhältlich.