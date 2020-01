Osnabrück. Seit 2006 zieht die Elektropunk-Band Frittenbude mit Ihren Texten gegen Nazis, Homophobe, Sexisten, Antisemiten und andere Zeitgenossen ins Feld. Anlässlich ihres Auftritts in der Kleinen Freiheit unterhielten wir uns mit Frontmann Johannes Rögner über seine Heimat Bayern, über abgebrochene Konzerte und die Toten Hosen.

Et corrupti fugit non velit. Facere sit harum molestiae aut dolorem in.