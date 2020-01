Der Kafka-Spezialist kommt: Reiner Stach mit seiner Kafka-Biografie (in drei Bänden) in der Hand. Foto: dpa/Paul Zinken

Osnabrück. Wer manche Szene in Dominique Schnizers Urinzenierung "Kafka" im Osnabrücker Theater nicht gleich ganz verstanden hat, kann sein Wissen über Franz Kafka auffrischen: Der Kafka-Biograf Reiner Stach kommt am 6. Februar zum "Literaturspot" ins Theater am Domhof.