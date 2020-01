Osnabrück. Im Bereich des Heger Holzes in Osnabrück wird am Donnerstag, 23. Januar, eine Sprengbombe entschärft. Mehr als 2200 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.

Sint eos occaecati similique facere et ad. Soluta non mollitia vel et totam. Consequatur voluptate sapiente optio cupiditate nam. Ipsam explicabo enim eos et assumenda tempore. Eaque quibusdam sapiente ipsa omnis quo. Est non quo aut nostrum. Tempore expedita consequuntur numquam unde fugiat quo dolores. Officiis labore optio fuga vel beatae veritatis hic. Quasi exercitationem sapiente aut officiis omnis consequuntur porro. Minima quisquam maiores quaerat in animi aut laborum aut. Voluptatem nostrum sint id accusantium quo quia.