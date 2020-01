Osnabrück. Im Bereich des Heger Holzes in Osnabrück wird am Donnerstag, 23. Januar, eine Sprengbombe entschärft. Mehr als 2200 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.

