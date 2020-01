Motorradfahrer in Voxtrup schwer verletzt CC-Editor öffnen

Osnabrück. Schwer verletzt wurde ein Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Straße Am Mühlenkamp in Voxtrup.