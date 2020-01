Der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe droht ein finanzieller Einschnitt, weil das Land Niedersachsen einen Fördertopf auslaufen lässt. Foto: Archiv/Michael Gründel

Osnabrück. In Osnabrück werden voraussichtlich ab Oktober mindestens 20.000 Euro an Landesmitteln fehlen, die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe zugute kommen. Die Osnabrücker Grünen sehen die örtlichen Abgeordneten in der Pflicht, während der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Henning die Schuld dem Bund zuschiebt.