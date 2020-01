Das bisherige „Steigenberger Hotel Remarque“ in Osnabrück heißt nun „Vienna House Remarque“. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Auf dem Dach leuchtet jetzt der neue Name „Vienna House Remarque“. Wer aber in die telefonische Warteschleife gerät, wird derzeit noch im „Steigenberger Remarque“ begrüßt. Mit dem Besitzerwechsel wird in dem Hotel am Natruper-Tor-Wall in Osnabrück derzeit vieles auf links gedreht – im laufenden Betrieb.