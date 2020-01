Arbeitgeber in der Region Osnabrück müssen Beschäftigungsdaten melden CC-Editor öffnen

Jährlich müssen Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen melden, ob und wie viele schwerbehinderte Menschen sie beschäftigen. Foto: dpa/Jan Woitas

Osnabrück. Jährlich müssen auch in der Region Osnabrück Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen melden, ob und wie viele schwerbehinderte Menschen sie beschäftigen. Die Frist für diese Meldung an die zuständige Agentur für Arbeit endet am 31. März 2020.