So geht es der Frau nach dem Busunfall in Osnabrück

Die Frau wurde am Donnerstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Osnabrück. Die 60-Jährige, die am vergangenen Donnerstag in der Osnabrücker Innenstadt von einem Bus angefahren worden ist, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.