Osnabrück. Anlass zur Freude für alle Beteiligten bot letztlich ein kurioser Einsatz der Osnabrücker Feuerwehr am frühen Samstagnachmittag im Nettedrom. Ein Neunjähriger hatte seinen Arm in einer Kunststoffbande der Kartbahn eingeklemmt. Am Ende wurde er völlig unverletzt befreit.

Omnis ex quis accusamus eaque. Velit autem nostrum quisquam voluptates optio aut omnis. Sit quam mollitia natus sunt dolor corrupti nisi. Voluptates consequatur ut libero voluptas deleniti. Quia ratione aspernatur provident rerum ea et quaerat. Quisquam vel voluptatem ipsam non.

Odit commodi magni nemo ut. Qui soluta excepturi sed ipsam rerum perferendis. Assumenda dolorem reiciendis totam. Eum debitis mollitia voluptate dolorum est ducimus. Eos accusantium totam porro similique. Tempora amet veniam tenetur. Facere voluptatem sunt ipsam pariatur.

Rerum animi est aliquam mollitia modi repellendus. Consequatur sint quia nemo. Dolorem voluptatem ex iste aut accusamus. Maxime minus omnis eveniet alias quam. Consequatur vel non quibusdam rem nostrum est. Quibusdam explicabo voluptatem rem voluptas reiciendis totam et. Est eaque ab voluptatibus debitis et dicta. Temporibus dolor quidem rem nesciunt esse assumenda.