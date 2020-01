Ist Prostitution in Osnabrück ein Tabuthema? CC-Editor öffnen

Ist Prostitution in Osnabrück ein Tabuthema? Darum geht es heute bei "Immer der Hase nach".

Osnabrück. Rund 200 Prostituierte gibt es in Osnabrück – die meisten davon kommen aus Osteuropa. Sie werden in ihrer Situation alleingelassen, denn Hilfe von Streetworkern gibt es seit Jahren nicht mehr. In welchen Notlagen sie sich befinden, hat meine Kollegin Sandra Dorn recherchiert.