Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei ermittelt gegen eine 43-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Frau hatte im vergangenen Jahr als Reinigungskraft gearbeitet. Ihre Dienste hatte sie zuvor in Annoncen mit der Überschrift "Verrückte Putzfrau" und einer Telefonnummer angeboten.

In der Zeit von Juli bis Mitte Oktober arbeitete sie in einem Wohnhaus an der Meller Straße und stahl dort diverse Schmuckstücke.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde daher auch die Wohnung der 43-Jährigen Osnabrückerin durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten weiteren Schmuck sowie Gegenstände, die womöglich ebenfalls aus Diebstählen stammen. Bislang ermittelte die Polizei jedoch keine Geschädigten.

Möglicherweise hat die Frau in weiteren Haushalten gearbeitet und die Sachen dort gestohlen. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 zu melden.