50 Jahre nach dem Ende der Beatles wird ihre Karriere am Samstag in der Osnabrück-Halle in einem Musical erzählt. Foto: Jan Kocovski

Osnabrück. Auch 50 Jahre nach ihrem Ende sind die Beatles noch populär. Das Musical „Yesterday“, das am Samstag, 25. Januar 2020, in der Osnabrück-Halle aufgeführt wird, erzählt die Geschichte der Band. Es lässt Erinnerungen an eine Welt aufkeimen, die so ganz anders war als die heutige.