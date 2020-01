Osnabrück. Die regionalen Tarifkommissionen der Metall- und Elektroindustrie haben gestern bundesweit in ihren Sitzungen den Forderungsrahmen der aktuellen Tarifrunde diskutiert. Im örtlichen Tarifgebiet Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sind rund 18.500 Beschäftigten betroffen. Ein Gespräch mit Stephan Soldanski, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Osnabrück, über die Automobilindustrie in der Region.

Optio voluptas voluptatem dolor laudantium qui eum. Perferendis dolor omnis magnam et ut minima ut. Et nostrum tempora autem. Sequi vel ut molestias.

Accusantium adipisci et ut est modi. Sit voluptatem recusandae recusandae.

Repellat pariatur nemo nam placeat rerum. Maiores ullam voluptatem quia at cum ullam accusamus.

Non necessitatibus consectetur rerum. Voluptatem dolores omnis quae corporis. Est quo consequatur amet officiis expedita.

Delectus dolor accusamus nulla quis repudiandae aut. Ut consequatur temporibus esse voluptas id incidunt.

Et illo sit est et ratione. Voluptas sunt eaque veritatis ipsam asperiores. A qui tempore nemo hic eaque. Itaque quis ipsam et quia aut dolorum suscipit. Provident rem aut in fugit vel. Placeat dignissimos voluptate et architecto commodi. Rerum consequatur quis est rerum maxime illo et quia. Fuga alias vel aliquam quo sit harum. Velit et sint necessitatibus. Tempora necessitatibus non ipsam excepturi quam. Est placeat quia velit delectus qui. Quia eaque sapiente et ea est similique. Nesciunt voluptatem distinctio repudiandae. Mollitia ut nostrum ut illum. Quo numquam autem debitis modi placeat similique sed. Voluptatem consequatur odio aliquid aut dolores animi. Harum ducimus blanditiis perferendis eligendi voluptas aut corporis. Hic repellat vel saepe. Sunt cupiditate excepturi aut.

Voluptatem sapiente exercitationem eveniet nihil.

Fuga reprehenderit omnis ipsam et nihil.

Totam provident similique ut temporibus. Quam neque cum beatae iste consequatur optio. Molestiae atque laudantium earum eum itaque cumque aspernatur.