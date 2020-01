Diese AfD ist keine Alternative für Osnabrück

Osnabrück. Der Machtkampf der parteiinternen Lager ist bei dieser Partei die einzige Konstante. Dabei lag in den vergangenen Jahren auch die Kreistagsfraktion stets im Clinch mit der Parteiführung und hat ihre eigentliche Aufgabe völlig aus dem Blick verloren: den Landkreis mit politischen Impulsen voranzubringen. Damit hat sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass diese AfD keine Alternative für die Region Osnabrück ist. Ein Kommentar.

