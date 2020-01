Im Juni zündete ein Mann einen Brandsatz an der Osnabrücker Rathaustür – und jetzt wird ihm am Osnabrücker Landgericht der Prozess gemacht. Foto: Michael Gründel/NOZ

Osnabrück. Im Juni zündete ein Mann einen Brandsatz an der Osnabrücker Rathaustür – und jetzt wird ihm am Osnabrücker Landgericht der Prozess gemacht. Was ihm konkret vorgeworfen wird, welche Strafe ihm droht und was sein Anwalt dazu sagt, hören Sie heute bei "Immer der Hase nach".