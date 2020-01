Deniz Yücel liest am 29. März im Rosenhof in Osnabrück CC-Editor öffnen

Aus seinem Buch „Agentterrorist“ liest Deniz Yücel am 29. März in Osnabrück. Foto: Urban Zintel

Osnabrück. Der Journalist Deniz Yücel war von Februar 2017 bis Februar 2018 wegen angeblicher Terrorpropaganda in ein Hochsicherheitsgefängnis in der Türkei eingesperrt. Seine Erfahrungen hat er in dem Buch „Agentterrorist“ aufgeschrieben. Daraus liest er am 29. März im Rosenhof in Osnabrück. Tickets sind ab sofort erhältlich.