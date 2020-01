Warendorf . Eine 14-jährige Beckumerin wird seit dem 4.Januar 2020 gegen 10 Uhr vermisst.

Die Jugendliche ist circa 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkelblondes langes Haar, grüne Augen und soll mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet sein.

Wie die Polizei berichtet, hat die Vermisste unbekannte Kontakte in angrenzende Kreise, so auch nach Hamm. Vermutlich hält sie sich im Raum Münster auf.

Wer hat die Jugendliche gesehen? Wer weiß wo sie sich aufhält? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum per Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.