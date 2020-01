Osnabrück. Die Anschlussstelle Osnabrück-Nord der A1 wird am Sonntag, 19. Januar, in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise gesperrt.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Pressemitteilung schreibt, muss die Anschlussstelle Osnabrück-Nord der A1 in Richtung Dortmund aufgrund von Vermessungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung am Sonntag, 19. Januar 2020, dauert voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr. Auch von der B68 aus Osnabrück kommend können Autofahrer in dieser Zeit nicht auf die A1 in Richtung Dortmund auffahren.

Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Landesbehörde weist darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen und Fahrzeitverlusten zu rechnen ist.