Osnabrück. Wer gegenüber anderen Menschen aggressiv und sexuell enthemmt auftritt, muss damit rechnen, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Davor bewahrt auch keine Patientenverfügung, mit der sich der Betroffene vor Zwangsbehandlungen schützen will. Das hat das Landgericht Osnabrück jetzt entschieden.

Der Schutz der Allgemeinheit habe Vorrang vor der Durchsetzung einer Patientenverfügung, lautet der Tenor einer Entscheidung der 4. Zivilkammer, über die das Landgericht in einer Pressemitteilung informiert. In dem Verfahren geht es um einen Mann, der wegen seiner Übergriffe auf andere Menschen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden sollte. Eine zwangsweise verordnete medikamentöse Behandlung sollte ihn davor bewahren, seine schädlichen Neigungen weiterhin auszuleben.

Den Antrag zur Unterbringung hatte eine vom Landgericht nicht benannte Gemeinde nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke gestellt. Begründet wurde dieser Schritt auch mit einer Selbstgefährdung des Mannes, der wegen einer potenziell lebensbedrohlichen körperlichen Erkrankung auf die Einnahme weiterer Medikamente angewiesen sei, diese jedoch wegen seiner psychischen Beeinträchtigung verweigere.

Vorlage aus dem Internet

In erster Instanz gab das Amtsgericht Osnabrück dem Antrag der Gemeinde statt und ordnete die zwangsweise Unterbringung an. Gegen diese Anordnungen wehrte sich der Mann mit einer Beschwerde, über die jetzt das Landgericht zu entscheiden hatte. Begründet wurde die Beschwerde vor allem mit einer Patientenverfügung des Mannes. Darin hatte er formuliert, dass er „jede Zwangsbehandlung egal mit welchen als Medikamenten bezeichneten Stoffen“ ablehne. Außerdem sei die „Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung strikt und verbindlich und unter allen Umständen zu unterbinden.“ Diese Verfügung beruhte auf einer im Internet abrufbaren Vorlage, die dort unter dem Slogan „Für Freiheit, gegen Zwang“ angeboten wird.

Die zuständige Kammer des Landgerichts Osnabrück wies die Beschwerde in dieser Woche trotz der bestehenden Patientenverfügung zurück. Mit Blick auf die drohende Eigengefährdung des Mannes sah die Kammer die Verfügung erst gar nicht als berührt an. Dabei bezog sie sich auch auf die Verfasser der Muster-Patientenverfügung, die sich offenkundig in politischer Weise gegen bestimmte Formen der psychiatrischen Behandlung engagierten.

Grenzen für den Einzelnen

Im konkreten Fall sei zwar zu berücksichtigen, dass sich ein Patient mit der Verfügung vor einer psychiatrischen Zwangsbehandlung schützen wolle, so die Kammer, nicht aber gegen die Behandlung körperlicher Beschwerden. Deren zwangsweise Behandlung sei aber notwendig, wenn die betroffene Person selbst aufgrund psychiatrischer Probleme keine Entscheidung treffen könne.

Die Kammer kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass die Verfügung auch nicht der zwangsweisen Unterbringung und Medikamentenbehandlung wegen der psychischen Erkrankung entgegenstehe. Sowohl im Bürgerlichen Gesetzbuch als auch im Landesgesetz sei generell festgelegt, dass eine Patientenverfügung von Ärzten und staatlichen Stellen zu beachten seien. Dieses Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen stoße aber an seine Grenze, wenn die Rechte anderer Menschen eingeschränkt würden.

Notfalls mit Zwang

Wer aufgrund seiner Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, müsse notfalls mit Zwangsmaßnahmen einer Behandlung unterzogen werden. Diese Voraussetzungen sieht die Kammer im konkreten Fall als gegeben an. Die Behandlung könne letztlich auch dazu dienen, den Patienten in die Lage zu versetzen, wieder ein eigenständiges Leben zu führen.

Die Entscheidung des Landgerichts Osnabrück ist nicht rechtskräftig. Dem Patienten steht es frei, sich mit einer Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof zu wenden. Hintergrund ist die nicht eindeutige Rechtsprechung zur Zwangsmedikation im niedersächsischen Landesgesetz. Die Kammer hält es deshalb für geboten, eine höchstrichterliche Klärung herbeizuführen.