Martina Niermann von Solwodi freut sich über den Scheck vom Damen-Lions-Club Leonia, den dessen Präsidentin Christa Schadowski übergab. Foto: Markus Strothmann

Wallenhorst. Im November hat der Lionsclub Leonia ein Benefizkonzert in Wallenhorst organisiert. Die Acapella-Gruppe Draufsänger lockte 120 Gäste in die Hofstelle Duling. So kamen 2050 Euro an Spenden zusammen.