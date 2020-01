Alle Infos zur Bombenentschärfung am 23. Januar in Osnabrück CC-Editor öffnen

Bis 9 Uhr müssen am 23. Januar 2020 mehr als 2.200 Anwohner des Heger Holzes ihre Häuser verlassen haben. Foto: Archiv/Swaantje Hehmann

Osnabrück. Mehr als 2.200 Anwohner im Bereich des Heger Holzes in Osnabrück müssen am Donnerstag, 23. Januar 2020, bis 9 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Die Stadt hat in dem Waldgebiet eine Sprengbombe entdeckt, die entschärft werden soll.