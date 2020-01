Autodiebe stehlen nagelneuen teuren SUV in Hasbergen CC-Editor öffnen

Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Hasbergen. In der Nacht auf Freitag haben Autodiebe einen fast 100.000 Euro teuren SUV vom Gelände eines Autohändlers in Hasbergen gestohlen. Das teilte die Osnabrücker Polizei am Dienstag mit.