Modellbau-Ausstellung der Osnabrücker Eisenbahnfreunde am 9. Februar

Ein Blickpunkt der Modellbau-Ausstellung der Eisenbahnfreunde am 9. Februar im Autohaus Härtel wird das VfL-Stadion aus Legosteinen von Thomas Varwig sein. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Wie ein Stadion und das Bundeskanzleramt in ein Autohaus passen, können diejenigen bestaunen, die am 9. Februar 2020 ins Osnabrücker Autohaus Härtel an der Mindener Straße gehen.