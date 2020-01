Bei dem Unfall auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück sind am Sonntagabend zwei Autos beschädigt worden. Foto: Festim Beqiri

Osnabrück. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Die Straße war in Richtung Innenstadt für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.