Ort der Begegnung: „Library for Future“ nennt sich ein neues, von der Kulturstiftung des Bundes gefördertes Mitgestaltungsangebot der Stadtbibliothek, dass sich speziell an Jugendliche richtet, die sich für Umweltfragen interessieren. Foto: Archiv/Michael Gründel

Osnabrück. "Library for Future" (Bibliothek für die Zukunft) heißt in Anlehnung an die Klima-Bewegung "Fridays for future" ein neues Mitgestaltungsprojekt für Jugendliche in der Stadtbibliothek Osnabrück. Es wird von der Kulturstiftung des Bundes mit insgesamt 104.000 Euro gefördert.