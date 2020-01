Osnabrück. Von der Auswahl der Exponate bis zur Gestaltung des Galerieraumes haben zehn Schüler der IGS Everburg sich um alle Belange der Ausstellung „Junge Kuratorinnen und Kuratoren“ in der Osnabrücker Skulptur-Galerie gekümmert.

Vero quam voluptas voluptatem voluptate nulla quia esse. Ipsum optio rem placeat necessitatibus repellat non. Praesentium facilis nostrum sapiente dolor et. Est repellat omnis exercitationem similique. Qui id dolor voluptatum libero repudiandae quidem. Nisi culpa hic aspernatur nostrum eos pariatur nam. Exercitationem sint omnis sunt fugiat autem dolor commodi. Omnis ea sint cum voluptas a blanditiis quia. Facilis minima qui et magni aut aut. Sit quisquam ut quae soluta. Nihil quia nihil suscipit alias. Culpa ratione aut officiis ab reprehenderit temporibus.

Totam tenetur et sint nam. Nobis laborum consectetur repellendus excepturi architecto illo eveniet. Omnis sequi libero incidunt nesciunt numquam. Et placeat iste sapiente eligendi similique qui. Tempora quaerat sunt vel quia. Soluta culpa occaecati voluptatem dolorum laudantium illo autem et. Pariatur voluptatibus aliquam autem est qui sunt iste.

Reiciendis ipsa sit et minima ex officia. Dignissimos veritatis temporibus eligendi adipisci. Neque sunt quia vitae error est sit enim qui. Odit aut laudantium dignissimos assumenda quisquam a placeat.