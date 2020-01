Osnabrück. Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss die Vorstellung von "Eine Nacht in Venedig" am heutigen Freitag, 10. Januar, entfallen.

