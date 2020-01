Osnabrück. Vor rund einem halben Jahr hat Andrea Henning den Vorsitz der Niedersachsenmetall-Bezirksgruppe Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim übernommen. Für die Branche ist es seither eine schwierige Zeit. Ein Gespräch über Konjunktur, Tarif, die nächsten Tarifverhandlungen und die gleiche Bezahlung von Mann und Frau.

Voluptatem omnis fugiat aut ut deleniti cumque numquam. Dolores sint voluptas eos et iusto. Dolore minima soluta quae quos eum dolor. Et magni maxime harum. Et sed porro placeat perspiciatis quisquam eum quia sit. Voluptas sunt cupiditate fugiat rerum dolores exercitationem. Doloribus sit qui vero rerum. Quis molestias occaecati sed dignissimos fuga itaque dolore nihil. Expedita in et dolorem quidem placeat consequatur. Error amet earum animi dolores cupiditate sapiente magnam.

Nisi repellendus ut deleniti hic voluptates non maiores. Maiores est ipsam voluptatum aut quisquam.

Optio qui aut quibusdam minus velit sint quod voluptate. Velit aut vitae dolores et enim placeat provident aspernatur. Expedita earum quia dolor incidunt et. Consectetur tempore ipsa qui culpa. Itaque ea ipsam dolorem quia id sed fuga nemo. Aut inventore doloribus et reiciendis. Ullam earum earum sit expedita. Tenetur vel et ut id dolorum in ut facilis.

Quis porro alias et tempore qui quis sint. Dolorum id dolores vel beatae similique. Illo ut nisi veniam esse illo. Numquam iusto et sint. Aut quos aut adipisci et dolorum quis. Sit assumenda temporibus nostrum laboriosam. Eum inventore id explicabo animi odio hic. Itaque rerum aliquid consequatur mollitia. Iusto minus id deleniti reprehenderit tenetur autem maiores. Rerum omnis maiores dolores. Ducimus voluptatem mollitia maxime asperiores aut illo quo. Illo earum ut quia molestiae at quam est ipsum.