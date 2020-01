Osnabrück. Der Stadtweg im Osnabrücker Stadtteil Lüstringen wird ab Montag, 13. Januar, zwischen Mindener Straße und Schledehauser Weg voll gesperrt. Die SWO Netz GmbH repariert in diesem Abschnitt mehrere Kanalhausanschlüsse.

Die Arbeiten sollen innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss ab Montag, 20. Januar, beginnen die Osnabrücker Service Betriebe dort mit der Deckensanierung der Fahrbahn.

Die Busse der Linien 91 und 491 fahren in diesem Zeitraum in beide Richtungen eine Umleitung von der Mindener Straße über Burg Gretesch und Albert-Schweitzer-Straße weiter zum Schledehauser Weg.

Die Umleitung der Nachtbuslinie N1 verläuft in beide Richtungen von Burg Gretesch über Albert-Schweitzer-Straße weiter zum Schledehauser Weg. In der Albert-Schweitzer-Straße wird in Höhe Albrecht-Dürer-Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für Radfahrer ist die Durchfahrt entlang der Baustelle frei.