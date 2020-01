Osnabrück . Die Dance Company des Theaters Osnabrück gewinnt einen Special Award der italiensichen Tanzzeitschrift "Danza&Danza". Das Magazin lobt unter anderem Osnabrücks Rekonstruktion von Mary Wigmans "Die Feier" (1927/28).

