Aus dem Ally Pally zur Waldbühne Kloster Oesede: Bei der Darts-WM in London bat Manuel Vocke um Tickets für das Konzert der Frog Bog Dosenband in GMHütte. Seine Bitte wurde erhört. Foto: Kirsten Becker

Georgsmarienhütte/Wallenhorst. Der Ansturm auf die Tickets für die Konzerte der Frog Bog Dosenband im Mai in Georgsmarienhütte und im September im Rosenhof war überwältigend. Auch das Kontingent für das Zusatzkonzert war am Freitag innerhalb einer Minute ausverkauft. Ein Fan wählte einen ungewöhnlichen Weg: Während der Darts-WM in London bat er per Schild um ein Ticket.