Der erste Notarztwagen in Osnabrück wurde von der Bundeswehr gestellt. Archivfoto: Hartwig Fender, Archiv NOZ. up-down up-down Vorschlag zunächst abgelehnt Vor 50 Jahren gab es den ersten Notarztwagen in Osnabrück Von Joachim Dierks | 07.02.2023, 07:30 Uhr

Ein Rettungsdienst per Notarztwagen? So ein Quatsch, das brauchen wir nicht. Das war bis vor 50 Jahren die offizielle Meinung in der Stadt. Dann kam die Bundeswehr und unterbreitete der Stadt ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte.