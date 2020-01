Osnabrück. Der im Sommer 2019 gestartete Prozess um die getötete 75-jährige Frau aus Melle zieht sich weiter in die Länge. Verantwortlich ist dafür weiterhin der 44-jährige mutmaßliche Drahtzieher, der in der aktuellen Sitzung großspurig ankündigte, sein Schweigen zu brechen, nur um dann Altbekanntes wieder aufzukochen.

