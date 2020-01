Sportschuhgeschäft "Runners Point" in Osnabrück schließt CC-Editor öffnen

Das Sportschuhgeschäft "Runners Point" in der Großen Straße in Osnabrück schließt. Foto: Corinna Berghahn

Osnabrück. Das Sportschuhgeschäft "Runners Point" in der Großen Straße in Osnabrück schließt am kommenden Samstag, doch ein Nachfolger steht bereits fest.