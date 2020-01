Osnabrück. Erneut ist es im Osnabrücker Stadtgebiet zu Anrufen von vermeintlichen Polizisten gekommen. Die Betrüger haben es primär auf ältere Menschen abgesehen.

Aktuell kommt es in Osnabrück wieder zu Anrufen falscher Polizisten. Die Gauner versuchen, ältere Mitbürger um Geld und Wertgegenstände zu bringen. Die Masche ist nicht neu und kommt immer wieder vor, doch offenbar spricht sie sich nach und nach herum. Am Donnerstag fiel bislang aber keiner der Angerufenen auf die Masche herein, teilte die – echte – Polizei am Mittag mit.

Vor allem ältere Menschen sind Ziel dieser Masche. Die Tunichtgute machen ihnen am Telefon weis, Polizisten zu sein. In der Nähe des Angerufenen seien Einbrecher unterwegs oder festgenommen worden. Die Polizei werde einen Kollegen vorbeischicken, um Wertsachen abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Die Person, die dann klingelt, ist selbstverständlich kein echter Beamter.

Die Osnabrücker Polizei warnt erneut vor Betrugsversuchen dieser Art und gibt folgende Ratschläge:

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt – in diesem Fall die (echte) Polizei.

Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: nicht weiterleiten lassen – das wird durch die Täter imitiert.

Landesweit mehr Versuche, seltener Erfolg

Landesweit kommt es immer häufiger zu Anrufen dieser Art – auch in Stadt und Landkreis Osnabrück registriert die Polizei wiederholt diese Betrugsversuche. Bis Ende November hatte das Landeskriminalamt für das Jahr 2019 knapp 7000 Fälle registriert – rund 3000 mehr als im gesamten Jahr 2018. Aber: Immer weniger Menschen fallen auf die Betrugsversuche herein. Zum Stichtag 30. November registrierte das LKA 94 Fälle – nach 85 im Jahr 2018. Die Schadenssumme reduzierte sich von rund 4,7 Millionen Euro auf gut 2,5 Millionen Euro.