Für das Konzert der Frog Bog Dosenband am 26. September im Rosenhof waren die Tickets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Am 25. September gibt es nun eine Zusatzshow. Foto: Detlef Buchholz

Osnabrück. Innerhalb von Sekunden seien die Tickets für das Konzert der Frog Bog Dosenband am 26. September 2020 ausverkauft gewesen, berichtete Rosenhof-Geschäftsführer Christoph Hengholt am Donnerstag. Der Osnabrücker Club reagierte schnell und spontan auf den Ansturm: Am 25. September findet eine Zusatzshow statt. Der Vorverkauf startet am Freitag, 10. Januar 2020, um 10 Uhr – und viel spricht dafür, dass er schon kurze Zeit später beendet sein wird.