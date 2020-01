Sperrung der A1-Anschlussstelle Osnabrück-Nord am Sonntag CC-Editor öffnen

Osnabrück. Die Ausfahrt der A1 an der Anschlussstelle Osnabrück-Nord ist am Sonntag, 12. Januar, von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr in Fahrtrichtung Bremen gesperrt.