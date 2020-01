Osnabrück. Mit der sogenannten "Stickstoff-Flächenbilanz" für alle 402 Kreise in Deutschland gibt es nun einen weiteren Nachweis, wie stark unsere Böden belastet sind. Die Auswertung des Umweltbundesamtes zeigt: Es ist richtig, die Düngeauflagen in Gebieten wie dem Osnabrücker Land mit stark überdüngten Feldern zu verschärfen. Ein Kommentar.

