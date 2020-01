Osnabrück. Als er sich angetrunken in sein Auto setzte, hat ein Autofahrer in Osnabrück wohl die Polizeikontrolle vor ihm übersehen. Nachdem er losfuhr, verursachte er sogar einen Unfall vor den Augen der Beamten.

Für eine Verkehrskontrolle lenkte der Fahrer eines Opel Vectra in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sein Auto an den rechten Fahrbahnrand der Seminarstraße in Osnabrück. Hinter ihm hielt ein Streifenwagen, wie die Polizei am Mittwoch auf Facebook mitteilte.

Die uniformierten Beamten begannen ihre Verkehrskontrolle. Währenddessen kam aus einem angrenzenden Restaurant ein Mann und setzte sich in seinen VW Touran, der vor dem Opel geparkt war. Der Mann startete sein Auto, setzte zurück und prallte vor den Augen der Beamten gegen den Vectra.



Auf Alkohol getestet

Als die Polizisten den Unfallfahrer ansprachen, keimte in ihnen der Verdacht auf, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

In einer ersten Befragung gab der Unfallverursacher an, weder den Opel, noch die Beamten in Warnkleidung oder den Streifenwagen gesehen zu haben.