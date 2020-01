Frog Bog Dosenband im September in Osnabrück – alle Infos zum Vorverkauf CC-Editor öffnen

Im Herbst 2020 in Osnabrück: Der Vorverkauf für das Konzert der Frog Bog Dosenband am 26. September im Rosenhof beginnt am Donnerstag, 9. Januar. Foto: Hendrik Greskamp

Osnabrück. Da ist Grund zur Eile geboten: Am 26. September 2020 spielt die Frog Dog Dosenband im Rosenhof in Osnabrück. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 9. Januar, um 10 Uhr.